Yozgat\'ta Firari Uyuşturucu Tüccarı Yakalandı

Yozgat'ta hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti " suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E'yi operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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