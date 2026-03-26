Yozgat'ta Hapis Cezalı Hırsız Yakalandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, hakkında 16 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsız yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" suçundan 16 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K'nin ilçede olduğunu tespit eden ekipler, operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
