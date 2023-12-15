16:06 • •
15:35 • •
15:12 • •
Yozgat'ta, çeşitli hırsızlık suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan H.B'nin kent merkezindeki annesinin evine geldiği bilgisini aldı.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık suçlarından hakkında 26 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakaladı.
H.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Hırsızlık Suçundan Aranan Firari Yakalandı - Son Dakika