12:44 •
Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimiz bugün düzenlenecek törenlerle son yolculuklarına uğurlanacak•
12:16 •
Alman gazeteden skandal Türkiye haritası! Şehitlerimizin intikamı için yapılan harekatı böyle duyurdular•
11:20 • •
10:50 • •
Yozgat'ta, hakkında kesinleşmiş 7 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan aranan M.Ç'nin Sorgun ilçesinde olduğunu bilgisini aldı.
Ekipler, düzenlediği operasyonda birden fazla hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.Ç'yi yakaladı.
M.Ç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta 7 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Yakalandı - Son Dakika