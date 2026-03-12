Yozgat'ta İstiklal Marşı Programı

Yozgat'ta, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Yozgat Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterimi sahnelendi.

Gösterimin ardından "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" paneli gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Ali Birinci, yazar Yusuf Turan Günaydın ve Öğr. Gör. Kamil Büyüker konuşmacı olarak yer aldığı panelde, milli şairin yaşamı, eserleri ve İstiklal Marşı'nın millet için önemi anlatıldı.

Programa, Vali Mehmet Ali Özkan, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, il protokolü ve öğrenciler katıldı.

Programın ardın Vali Özkan ve il protokolü, Mehmet Akif Ersoy anasına açılan sergiyi gezdi.