Yozgat'ta İzinsiz Kazı Yapan 5 Şüpheli Gözaltında

Yozgat'ta izinsiz kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Karabıyık köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Bölgeye giden ekipler, E.B.N, D.N, E.C.Ö, S.İ. ve A.İ'yi suçüstü yakaladı.
Alanda yapılan aramalarda, kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
