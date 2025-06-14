Yozgat'ta Jandarma'nın 186. Yılı Kutlandı

Yozgat'ta Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma tarihinin okunmasından sonra konuşan Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, "Kahraman jandarma asayiş ve güvenliğin teminatıdır. Yetimin, garibin gözündeki cesaret, hudutlarda kartal, hudut ötesinde Türk milletinin cesareti ve merhametidir. Jandarma Teşkilatı'mızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutlu olsun." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 186. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

Yalınkılıç, Jandarmanın her daim göreve hazır olduğunu belirterek, "Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşım ile her zaman milletimizin yanında yer almış ve almaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından jandarma komando birliği gösteri sunarken, Yozgat Nida Tüfekçi Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri ise konser verdi.