Yozgat'ta jandarma, şehit ve gazi çocuklarıyla piknikte buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta jandarma, şehit ve gazi çocuklarıyla piknikte buluştu

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit ve gazi çocukları ile ailelerle piknikte bir araya geldi.

01.12.2024 13:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit ve gazi çocukları ile ailelerle piknikte bir araya geldi.

Jandarma ekipleri, Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenen etkinlikte, çocuklarla kar topu oynadı, kızakla kaydılar.

Ekipler, daha sonda katılımcılara ikramda bulundu.

Yozgat Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gökay Açıkgöz, İl Jandarma Komutanlığınca şehit ve gazi çocukları ile ailelerine yönelik düzenlediğini etkinlikte, hem ailelerin hem de çocukların çok mutlu olduğunu söyledi.

Açıkgöz, etkinlikten dolayı İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve personeline teşekkür etti.

Şehit eşi Ünzile İşbilir de "Önce piknik yaptık, sonra çocuklar kar topu oynadı, kızakla karda kaydı. Unutulmaz bir gündü, çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Çocuklardan Ömer Gürün de "Jandarmayla çamlığa geldik, mangal yaktık, kızakla kaydık, kar topu oynadık ve çok eğlendik." diye konuştu.

Hasan Yahşi ise çamlıkta çok eğlendiklerini belirtti.

Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Albay Cezmi Yalınkılıç ve personeli ile şehit ve gazi çocukları ile aileleri katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Güvenlik, Güncel, yozgat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta jandarma, şehit ve gazi çocuklarıyla piknikte buluştu - Son Dakika


13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
13:09 Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor Katil de oldu hamile de kaldı Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
09:55 Yeniay’da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak Yeniay'da sadece bu iki burç kazançlı çıkacak!
09:45 Suavi’nin Bodrum’daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu Suavi'nin Bodrum'daki arsasında kesilen her ağaç için ödeyeceği para cezası belli oldu
09:31 Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor Meteoroloji tarih verdi: Yağışlar geri geliyor
09:25 Putin’den Merkel’e 17 yıl sonra ’’köpek özrü’’ geldi Putin'den Merkel'e 17 yıl sonra ''köpek özrü'' geldi
09:22 İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı İş dünyasının asgari ücret teklifi ortaya çıktı
09:15 6 suç örgütüne operasyon 29 kişi tutuklandı 6 suç örgütüne operasyon! 29 kişi tutuklandı
09:14 Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım Demet Akalın: Kiracı çıkmayınca evi satmak zorunda kaldım
09:11 Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti
09:00 Memurlara yeni haklar geliyor Memurlara yeni haklar geliyor
08:50 Eski Türk futbolcu Avrupa’nın en azılı örgütünün üyesi çıktı Eski Türk futbolcu Avrupa'nın en azılı örgütünün üyesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 13:50:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta jandarma, şehit ve gazi çocuklarıyla piknikte buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.