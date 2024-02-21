Yozgat'ta kaçak çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta kaçak çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü

Yozgat\'ta kaçak çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ta, Sungurlu yolu Çetinderesi mevkisinde kaçak dökülen çöp yığınında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kentin birçok yerinden dumanın görülmesi üzerine olay yerine polis de sevk edildi.

21.02.2024 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta, kaçak dökülen ve içerisinde plastik atıkların bulunduğu çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü.

Sungurlu yolu Çetinderesi mevkisinde kaçak dökülen çöp yığında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kentin birçok yerinden dumanın görülmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: AA

İtfaiye, Yozgat, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta kaçak çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 01:01:05. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta kaçak çöp yığınında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement