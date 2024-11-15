Yozgat'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Yozgat'ta düzenlenen operasyonda 6 bin 540 makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık olaylarını engellemek amacıyla il merkezinde çalışma yaptı.
Ekipler, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen tütün mamullerinin satıldığı bir iş yerinde yaptıkları aramada, 3 bin 140'ı dolu 6 bin 540 makaron, 2 kilo 100 gram kıyılmış tütün, 38 kilogram nargile kömürü, 68 elektronik sigara likiti ve 3 elektronik sigara buldu.
İş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapıldı.
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