Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saraykent ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması yaptı.
Ekipler, ilçeye bağlı Ozan beldesinin konferans salonunda kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda bilgi vererek KADES uygulamasını anlattı.
Etkinlikte vatandaşlara broşür dağıtan jandarma ekipleri, talep eden kadınların cep telefonlarına KADES uygulamasını yükledi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Kadın Destek Uygulaması Tanıtıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?