Yozgat'ta, ekip otosunda kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hüseyin Baburşah'ın cenazesi, memleketi Nazilli'de defnedildi.
Baburşah (53) için Koca Cami'de öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.
Baburşah'ın eşi ve çocukları, polis mangası tarafından cami avlusuna getirilen Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Törene Vali Yakup Canbolat, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir de katıldı.
Baburşah'ın oğlu, babasını polis selamıyla uğurladı.
Cenaze, namazın ardından Eğriboyun Mezarlığında toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta kalp krizi geçiren polis memuru Nazilli'de defnedildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?