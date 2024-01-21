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Yozgat'ta Kar Yağışı: Evler ve Araçlar Beyaza Büründü - Son Dakika
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Yozgat'ta Kar Yağışı: Evler ve Araçlar Beyaza Büründü

Yozgat kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonucunda evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaza büründü. Çocuklar kartopu oynayarak kardan adam yapmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise kar manzarasını çay içerek veya fotoğraf çekerek değerlendirdi. Yarı yıl tatili için Yozgat'a gelen öğrenciler de kar yağışından heyecanlandıklarını belirtti.

Yozgat\'ta Kar Yağışı: Evler ve Araçlar Beyaza Büründü
21.01.2024 - 15:09,
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Yozgat kent merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor.

Sağanağın yerini etkili kar yağışına bırakmasıyla yüksek kesimler ile kent merkezinde evlerin çatıları ve araçların üzeri beyaza büründü.

Kar yağışı altında çocuklar kartopu oynayarak kardan adam yapmaya çalıştı.

Çamlık Milli Parkı'na çıkan bazı vatandaşlar da kar manzarasına karşı çay içerken, bazıları fotoğraf çektirdi.

Yarı yıl tatili dolayısıyla Ankara'dan Yozgat'a gelen öğrencilerden Beril Yılmaz, AA muhabirine, kar yağışının ardından heyecanlandıklarını belirterek, çamlıkta kardan adam yaptıklarını söyledi.

Çamlık Milli Parkı'nda bebeğiyle fotoğraf çektiren Tuğba Uçar da Ankara'dan Yozgat'a geldiklerini ifade ederek, "Kızım ilk defa kar gördü, bu anı kaçırmak istemedik ve fotoğraf çektirdik." dedi.

Ali Çağrı Çağlar ise karın tadını çıkarmak istediklerini ve ailesiyle birlikte çay içtiklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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