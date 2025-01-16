Yozgat'ta Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yozgat'ta Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Yozgat\'ta Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı

Yozgat'ta annesi tarafından öldürüldüğü iddia edilen 4 yaşındaki E.Ç.'nin cesedinin bulunması için yeniden arama çalışmalarına başlandı. Merve Sağın'ın itirafıyla başlayan süreçte, bölgedeki araştırmalar titizlikle sürdürülüyor.

16.01.2025 12:18  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YOZGAT'ta annesi Merve Sağın'ın (34) öldürüp çöplüğe attığını iddia ettiği kayıp oğlu E.Ç.'nin (4) bulunması için yeniden arama çalışması başlatıldı.

Boğazlıyan ilçesinde yaşayan ve eşinden boşanan Merve Sağın, 11 Ocak'ta, oğlu E.Ç.'nin kaybolduğu yönünde polise ihbarda bulundu. Emniyetteki sorgulamasında çelişkili ifade veren Sağın, oğlunu temmuz ayında boğarak öldürüp, Boğazlıyan çöplüğüne attığını itiraf etti. Merve Sağın tutuklanırken, polis ekipleri 3 gün boyunca kadavra köpekleriyle çöplükte arama yaptı. E.Ç.'nin cesedine ulaşılamayınca aramalara son verildi.

Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması sürerken, ilçe çöplüğündeki arama çalışmaları 1 günlük aranın ardından bugün yeniden başlatıldı. Jandarma ekipleri, bölgede detaylı çalışma başlattı. E.Ç.'nin cansız bedenine ulaşmak için bütün delillerin titizlikle incelendiği belirtildi.

'ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK'

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, olaya ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "4 yaşında bir erkek çocuğumuzun kayıp ihbarı üzerine yapılan araştırmada, çocuğun öldüğüne veya öldürüldüğüne dair hane içerisinden bir itiraf geldi. Tabii bu şekilde bir itiraf olması bizi olayı neticelendirene kadar durdurmayacaktır. Arkadaşlarımız çalışmalarına devam edecekler. Bir yandan olay mahalli olarak tarif olunan yerde, bir yandan da yine civarda bu çalışmalar, olay neticelendirilene kadar devam edecek. Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı, olay üzerinde titizlikle duruyor. Emniyetimiz, jandarmamız olayı tam nihayete erdirmek üzere de çalışmalarına devam ediyor. Üzücü bir olay, gerçekten hepimizi çok üzdü" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, 3-sayfa, Güncel, Yozgat, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:11:45. #1.11#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kayıp Çocuk İçin Arama Çalışmaları Yeniden Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.