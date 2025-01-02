Yozgat'ta Kayıp Genç Bulundu

Yozgat'ta ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 27 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.
Kent merkezinde 26 Aralık Perşembe günü ailesi tarafından emniyet ekiplerine kayıp ihbarı yapılan M.F.T, Top Mezarlığı'nda hareketsiz halde bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrollerinde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen M.F.T'nin cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
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