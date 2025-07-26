Yozgat'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
S.İ. (55) idaresindeki 66 ABY 352 plakalı otomobil, Terminal Kavşağı'nda, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 AZH 447 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, minibüsteki 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar, ambulansla Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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