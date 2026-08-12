Yozgat'ta KKKA Hastalığı Nedeniyle Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yozgat'ta KKKA Hastalığı Nedeniyle Bir Kadın Hayatını Kaybetti

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KKKA şüphesiyle tedavi gören 57 yaşındaki Şenay Tokmak, Yozgat'ta yaşamını yitirdi.

Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören kadın yaşamını yitirdi.

Çorum'un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde yaşayan 5 çocuk annesi Şenay Tokmak'a (57) bir hafta önce kene tutundu.

Tokmak, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve KKKA şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Tokmak, kurtarılamadı.

Tokmak'ın yakınları tarafından teslim alınan cenazesinin, bugün ikindi namazının ardından Killik köyünde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta KKKA Hastalığı Nedeniyle Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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