Yozgat'ta Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

Yozgat'ta çıkan ot yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzkaya Mahallesi'nde Adalet Sarayı yakınlarında metruk binaların da bulunduğu boş alanda yangın çıktı.

Vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine Orman İşletmesine ait arazöz ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yozgat Belediyesi İtfaiye Müdürü Muzaffer Arslan, yaklaşık 2,5 dönüm alanda ot yangını çıktığını ve ekiplerce söndürüldüğünü söyledi.