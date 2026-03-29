Yozgat\'ta Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Yozgat'ta devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
R.G. idaresindeki 35 AOZ 118 plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Sarıhacılı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve otomobilde bulunan H.G. hastaneye kaldırıldı.
