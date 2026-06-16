Yozgat'ta park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.
Aşağınohutlu Mahallesi Ülkü Sokak)ta bir otomobilin motor kısmında yılan olduğunu fark eden otomobilin sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, motor kısmından yılanı çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.
Araç sürücüsü itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Otomobilden Yılan Çıkarıldı - Son Dakika
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