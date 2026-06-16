Yozgat\'ta Otomobilden Yılan Çıkarıldı

Yozgat'ta park halindeki otomobilin motor kısmına giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı.

Aşağınohutlu Mahallesi Ülkü Sokak)ta bir otomobilin motor kısmında yılan olduğunu fark eden otomobilin sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, motor kısmından yılanı çıkararak doğal yaşam alanına bıraktı.

Araç sürücüsü itfaiye ekiplerine teşekkür etti.