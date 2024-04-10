Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Yozgat\'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi

Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla Askeri Gazino'da bayramlaşma programı düzenlendi. Programa Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat milletvekilleri ve diğer kamu kurumlarının temsilcileri katıldı. Programın ardından Vali Özkan ve beraberindekiler, çalışan personel ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

10.04.2024 16:56
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Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Askeri Gazino'daki programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire müdürleri, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma programından sonra Vali Özkan ve beraberindekiler, çalışan personeli ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi - Son Dakika

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