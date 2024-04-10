Yozgat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Askeri Gazino'daki programa, Vali Mehmet Ali Özkan, Yozgat milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, İbrahim Ethem Sedef, Belediye Başkanı Kazım Arslan, daire müdürleri, siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
Bayramlaşma programından sonra Vali Özkan ve beraberindekiler, çalışan personeli ve şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde aile içerisinde 'araba' sebebiyle çıktığı ileri sürülen kavgada silahla vurularak hayatını kaybeden karı-koca Pamukova'da son yolculuklarına uğurlandılar. Kavga sonucunda ölen 3 kişi, yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü. Karı-koca ise Pamukova ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi.
Beşiktaş'ta meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonrası hasar gören binanın içinden çekilen görüntülerde, pek çok yerin yoğun is ile kaplandığı görüldü.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti. Kure bölgesinde bir araç içinde bulunan 2 kişi sel sularına kapıldı. Sivil savunma ekiplerinin çalışmaları sonucu sürücünün cansız bedenine ulaşılırken, sürücünün eşi kurtarıldı. Bayram boyunca devam etmesi beklenen yağışlar nedeniyle sel riski devam ediyor.
Yozgat'ta Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Vali Mehmet Ali Özkan ve İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, katılımcılara Ramazan Bayramı ve Polis Haftası'nı kutladı. Konuşmalarda polisin zorlu görevi ve halkın güvenliği için fedakarca çalışması vurgulandı. Programa, diğer yetkililer ve teşkilat mensupları da katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'da düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünün üretildiğini ve yarın üretimde bir rekor kırılacağını söyledi. Bayraktar, Erzincan'ın enerji ve maden kaynakları açısından önemli bir şehir olduğunu belirterek, buraya daha fazla istihdam ve iş imkanı getirecek çalışmalar yapacaklarını ifade etti.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ramazan Bayramı'nın ilk günü Urla ve Çeşme'yi ziyaret ederek esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi. Tugay, turizmin gözbebeği iki ilçeyi, yapacakları çalışmalarla daha da geliştireceklerini söyledi.
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