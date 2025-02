Yozgat'ta Ramazan Öncesi Ucuz Et Kuyruğu

Güncel

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan 'ucuz et kuyruğu', Ramazan ayı öncesinde daha da arttı. Ucuz kıyma ve kuşbaşı alabilmek için kuyrukta bekleyen yurttaşlar, mağazanın daha erken açılmasını, ramazan ayı boyunca akşam saatlerinde de satış yapılmasını istiyor. Mağazadan çıkan Lütfi Kara, "Eti ben almadım ki, arkadaş aldı babasının hayrına, ben de yiyorum" dedi.

Yozgat'ta piyasaya göre daha 'ucuz et' satışının yapıldığı ESK satış mağazası önündeki yoğunluk, Ramazan ayı yaklaşırken daha da arttı. Yurttaşlar, Yozgat'ta sadece bir tane olan ve sabah saat 09.30'da açılan ESK satış mağazası önünde soğuk havaya aldırış etmeden erken saatlerde sıraya giriyor, mağazada günde yaklaşık 1.5 ton et satışı yapılıyor. Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan yurttaşlar, yüzde 15'i yağlı bir kilo dana kıymayı 350 liradan, sığır bifteği ise 435 liradan alıyor. Kasap ve marketlerde ise dana kıyma 500-600 liradan, kuşbaşı 600-800 liradan satılıyor.

"Millet perişan oluyor, sabah erken saatlerde geliyor"

Yozgat ESK önünde bekleyen yurttaşlar, şöyle konuştu:

- Murat Dinç: "Burayı 08.00'de açmalarını istiyorum. Millet perişan oluyor, sabah erken saatlerde geliyor, burada bayağı bir üşüyor. Erken açmalarını istiyorum, devamlı. Ramazan'da cumartesi-pazar devamlı çalışmalarını istiyorum. Millet çok perişan oluyor, soğukta geliyor bekliyor. 1 saat, 2 saat bekleyenler var."

- Yaşar Kaymaz: "9'u 10 geçeden beri bekliyorum. Emekliyim, et alacağız bekliyoruz, saatimizi, dakikamızı, sıramızı. Çiftçiye yardım edeceğine Et Süt Kurumu'na yardım etsin, Et Süt Kurumu da çiftçiye versin. Çiftçi etini versin, yardımını da alsın. Bu kararı koysunlar, bu kadar kalabalık da olmaz."

- Lütfi Kara: "Dört yüz küsur herhalde, eti ben almadım ki, arkadaş aldı babasının hayrına, ben de yiyorum, Allah razı olsun. Biz emekliyiz, verdiği 2 bin lira para, para mı?"