Yozgat'ta Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Yozgat'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak cadde ve sokaklarda sele neden oldu.

Çok sayıda ev ve iş yerini su bastı, yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Bazı vatandaşlar tıkanan mazgalları açmak için çaba gösterdi.

İş yerini su basan Medrese Mahallesi Muhtarı Ömer Faruk Tolu, aşırı yağmurun etkisiyle mazgalların tıkandığını anlattı.

Altyapının yetersiz kaldığını ifade eden Tolu, "Her yağmur sonrası iş yerlerimizi su basıyor. Bunun önleminin alınmasını istiyoruz." dedi.

İsmail Toprak da iş yerindeki makine ve cihazların zarar gördüğünü belirtti.