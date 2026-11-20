Yozgat'ta şehit anneleri, geçen hafta görevi başında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Mühimmat Er Kağan Öcal'ın annesini ziyaret etti.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi tarafından şehit Öcal'ın annesine yönelik ziyaret programı düzenlendi.

İl Müdür Yardımcısı Zeynep Yazıcı'nın da katıldığı ziyarette, şehit Gökhan Peker'in annesi Atiye Peker, şehit Lokman Eker'in annesi Selvinaz Eker ve şehit Sami Arslan'ın annesi Saniye Arslan, Kağan Öcal'ın annesiyle bir araya geldi.

Şehit anneleri, Öcal'ın annesine başsağlığı dileklerini ileterek acısını paylaştı.

Ziyarette, şehit Kağan Öcal ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.