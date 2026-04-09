Yozgat'ta Suç Oranlarında Düşüş

09.04.2026 13:39
Yozgat'ta kişilere ve mal varlığına karşı suçlar azaldı, siber suçlar ve kaçakçılıkta artış görüldü.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı, kentte yürütülen asayiş çalışmalarına ilişkin 1 yıllık verileri paylaştı.

Geçen yıl kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısı 2024 yılına göre yüzde 9,8, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 27 azaldı.

Aynı dönemde terör olaylarında yüzde 34,4, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti olaylarında yüzde 20, kabahat ve takibi gereken olaylarda ise yüzde 14,2 düşüş kaydedildi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında olay sayısı yüzde 26,5, siber suçlarda ise yüzde 6,5 artış gösterdi.

Öte yandan, 2026 yılının ilk 3 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14, mal varlığına karşı suçlarda ise yüzde 43 azalma oldu.

İki dönemde de faili meçhul olay bulunmazken, aranan ve yakalananlar sıralamasında Yozgat İl Jandarma Komutanlığının batı illeri arasında 51 il içinde 4'üncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Göçmen, Asayiş, Yozgat, Güncel, Terör, Son Dakika

Advertisement
