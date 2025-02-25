Yozgat'ta Tarım Araçlarına Trafik Denetimi

Yozgat'ta jandarma ekiplerince tarım araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi.
İl jandarma komutanlığı ekipleri, Sorgun ilçesinde trafik güvenliğini artırmak amacıyla Sorgun- Aydıncık yolu üzerinde tarım araçlarına yönelik denetim yaptı.
Denetimde, traktör sürücülerine devrilme anında koruma sağlayan rops sistemi, araçların gece ve gündüz görünürlüğünü artıran reflektör ve sarı flaşör lamba kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ayrıca, genel trafik kuralları konusunda da sürücülere uyarılarda bulunuldu.
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