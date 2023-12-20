 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yozgat'ta tır ve iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. - Son Dakika
Üye Girişi

Yozgat'ta tır ve iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Yozgat'ta meydana gelen trafik kazasında, G.C. yönetimindeki bir otomobil ile O.Y'nin kullandığı tır ve T.A. idaresindeki bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü G.C. ile araçlarında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edildi.

Yozgat\'ta tır ve iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı.
20.12.2023 - 17:05,
Abone Ol

Yozgat'ta tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

G.C. yönetimindeki 06 ZEK 92 plakalı otomobil, O.Y'nin (36) kullandığı tır ve T.A. idaresindeki 06 AGC 863 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Kuyumcu köyü kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü G.C. ile aracındaki 2 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, İtfaiye, Yozgat, Güvenlik, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yozgat'ta tır ve iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. - Son Dakika


17:16
Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07
Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38
Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
16:35
Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14
Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49
Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı

Son Dakika
17:16 Metafizik Uzmanı Beytullah Şentürk, Büyücülere Karşı Savaşını Anlattı: Annemi Büyü Öldürdü
17:07 Ameliyat değil cinayet! 5 yıl önce bağırsağında iğne ucu unutulan genç kadın yaşamını yitirdi
16:38 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
16:35 Bursaspor-Diyarbekirspor maçında kavga! Tekmeler ve kartlar havada uçuştu
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız
16:14 Kahvaltıda çayı geç hazırlayan karısını bıçaklayarak öldürdü
15:54 Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 250 baz puanlık artış bekliyor
15:49 Erdoğan adaylık için vekillere kapıyı kapattı, Kurum ve Karaismailoğlu'nun isimleri rafa kalktı
15:45 Gökhan Özoğuz'dan kendisini eleştiren Nurgül Yeşilçay'a övgü: Çok tatlı kadın
15:20 Bilim insanlarından ürküten buluş! İnsanlar ölüm tarihlerini öğrenebilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 17:37:33. #1.12#
SON DAKİKA: Yozgat'ta tır ve iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement