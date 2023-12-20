17:16 • •
17:07 • •
16:38 • •
16:15 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız•
Yozgat'ta tır ile iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
G.C. yönetimindeki 06 ZEK 92 plakalı otomobil, O.Y'nin (36) kullandığı tır ve T.A. idaresindeki 06 AGC 863 plakalı otomobil, E-88 kara yolu Kuyumcu köyü kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü G.C. ile aracındaki 2 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan 3 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta tır ve iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı. - Son Dakika