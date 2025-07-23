Yozgat'ta düzenlenen 3 uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi, Sorgun ve Boğazlıyan ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik çalışma yaptı.
Ekipler belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Emniyet ekiplerince yapılan aramalarda 11 kök Hint keneviri, 86,40 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 25 gram bonzai ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonları: 8 Gözaltı - Son Dakika
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