Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ilçede belirlenen bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, M.C.Ü, M.Ş. ve M.D'yi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, 18 gram uyuşturucu madde, 2 ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.