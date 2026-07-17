Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçla Ankara'dan Yozgat'a uyuşturucu taşındığı bilgisine ulaştı.
Bu kapsamda aracı uygulama noktasında durduran ekipler, yaptıkları aramada 30 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlı A.G, E.K. ve F.K'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Yozgat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı - Son Dakika
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