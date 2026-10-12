Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı, 4 bin 600 liraya el konuldu

Yozgat'ta uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli tutuklandı, 4 bin 600 liraya el konulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yozgat kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen, eldiven içine gizlenmiş 4 bin 600 lira ele geçirildi.
Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda M.B. ile S.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirleyen ekipler, şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen ve eldiven içerisine gizlenmiş 4 bin 600 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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