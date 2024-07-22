Yozgat'ta Yeşil Mercimek Hasadı Tamamlandı - Son Dakika
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Yozgat'ta Yeşil Mercimek Hasadı Tamamlandı

Yozgat'ta yapılan deneme ekimlerinde yerli yeşil mercimek çeşitlerinin hasadının tamamlandığı bildirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yerli çeşitlerin tanıtımı ve ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla yapılan demonstrasyon çalışmalarının başarılı olduğunu belirtti. Hasat edilen çeşitler arasında yüksek verimli çeşitler de bulunuyor ve çiftçilere bu çeşitlerin kullanılması ve yerli tohumlarla üretim yapılması tavsiye ediliyor.

22.07.2024 12:23
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Yozgat'ta deneme ekimi yapılan yeşil mercimek yerli tohum çeşitlerinin hasadının tamamlandığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, yazılı açıklamasında, yerli yeşil mercimek çeşitlerini tanıtmak ve ekimini yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan demonstrasyonların hasat ve harmanlarının yapıldığını belirtti.

Çiftçinin yeşil mercimekte genelde kendi aralarında değişimle ve piyasadan aldıkları tohuma ekim yaptığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın araştırma kuruluşlarınca geliştirilmiş olan yüksek verimli çeşitlerimiz mevcut. Bu çeşitleri ilimiz çiftçisine tanıtarak yaygınlaştırmak için 7 köyde 8 çiftçimizle 95 dekar alanda demonstrasyon çalışması yapıldı. Bu çalışmalarda bakanlığımıza bağlı araştırma enstitülerince geliştirilerek tescil edilmiş kışlık yeşil mercimek çeşidi Yusufhan, yazlık yeşil mercimek çeşitlerinden Bozok, Karagül, Meyveci2001, Gümrah ve Sultan çeşitleriyle kırmızı mercimek çeşidi Kafkas çeşitlerinin hasadı yapıldı. Bu sene iklim faktörlerinin olumsuz etkilerine rağmen ortalamanın üzerinde verim aldık. Çiftçilerimize ıslah edilmiş bu çeşitleri ekmelerini ve yerli tohumlarımızla üretim yapmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA

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