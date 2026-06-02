Yozgat\'ta Yıl Sonu Eğitim Programı

Yozgat'ta "Dilimizin Zenginlikleri" ile "Harezmi Eğitim Modeli" yıl sonu programı gerçekleştirildi.

Yozgat Valiliği Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, öğrenciler şiirler okuyup türküler seslendirdi, çeşitli gösteriler sundu.

Programda, öğrencilerin yıl boyunca çeşitli yarışmalar için hazırladığı projeler de sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, burada yaptığı konuşmada, yıl boyunca emek veren öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaları görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin Türkçeyi doğru, etkili ve estetik şekilde kullanmalarını desteklemeyi amaçladıklarını belirten Altınkaynak, öğrencilerin aynı zamanda araştıran, düşünen, üreten ve işbirliği içerisinde hareket eden bireyler olarak yetişmelerinin önemli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

Programa, öğrenciler ve veliler katıldı.