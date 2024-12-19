Yozgat\'ta Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı

Güncel

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında yılbaşı tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, vatandaşların yeni yıla sağlık, huzur ve güven içerisinde girebilmesi için alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Özkan, yılbaşında kentte herhangi bir olumsuzluğa mahal verilmemesi adına alınacak tedbirleri değerlendirdiklerini belirterek, trafikten asayişe, sağlıktan yerel hizmetlere kadar ihtiyaç duyulan her alanda ekiplerin sahada olacağını dile getirdi.

Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde tedbirlerin üst seviyeye çıkarılacağını aktaran Özkan, kaçak ve sahte alkol satışına yönelik denetimlerin artırılıp, şok asayiş uygulamalarının yapılacağını söyledi.