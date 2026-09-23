Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü, şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarlarını kapattı

Yozgat Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle kent genelindeki hayvan pazarlarını tedbir amacıyla kapattığını bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı ilimizdeki hayvan pazarları ikinci bir talimata kadar kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.