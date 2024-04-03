YSK, Abdullah Zeydan'a mazbatasını verme kararı aldı

MHP'li Menduh Uzunoğlu: 2 Haziran, Pınarbaşı'nın birlik ve demokrasi günü olacak

MHP'nin önceki dönem Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu, yerel seçimler hakkında yaptığı açıklamada, 2 Haziran'ın sadece bir seçim günü değil, aynı zamanda Pınarbaşı'nın birliğini ve demokrasiye olan inancını göstereceği bir gün olduğunu belirtti.