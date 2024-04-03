YSK, Abdullah Zeydan'a mazbatasını verme kararı aldı - Son Dakika
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YSK, Abdullah Zeydan'a mazbatasını verme kararı aldı

YSK, oy çokluğuyla seçilen Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesini kararlaştırdı.

03.04.2024 20:18  Güncelleme: 20:20
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy çokluğuyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesini kararlaştırdı.

YSK Van İl Seçim Kurulunun Zeydan'ın, memnu haklarının iadesine ilişkin kararı kaldırıp mazbatanın AKP adayına verilmesine ilişkin karara DEM Parti'nin yaptığı itirazı görüştü.

YSK, Van İl Seçim Kurulunun kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: ANKA

Abdullah Zeydan, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YSK, Abdullah Zeydan'a mazbatasını verme kararı aldı - Son Dakika

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