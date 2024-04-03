YSK, Abdullah Zeydan'a mazbatasını verme kararı aldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), oy çokluğuyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'a mazbatasının verilmesini kararlaştırdı.
YSK Van İl Seçim Kurulunun Zeydan'ın, memnu haklarının iadesine ilişkin kararı kaldırıp mazbatanın AKP adayına verilmesine ilişkin karara DEM Parti'nin yaptığı itirazı görüştü.
YSK, Van İl Seçim Kurulunun kararını kaldırdı ve mazbatanın Zeydan'a verilmesini kararlaştırdı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşiktaş ilçesindeki bir işletmede çıkan yangının çıkış görüntülerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, yangınla ilgili yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.
MHP'nin önceki dönem Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunoğlu, yerel seçimler hakkında yaptığı açıklamada, 2 Haziran'ın sadece bir seçim günü değil, aynı zamanda Pınarbaşı'nın birliğini ve demokrasiye olan inancını göstereceği bir gün olduğunu belirtti.
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