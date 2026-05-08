YSK Yeni Başkanı Serdar Mutta ile Toplandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yeni Başkanı Serdar Mutta ve üyeleriyle ilk toplantısını yaptı.

Kurul, Mutta başkanlığındaki ilk toplantısı için YSK Başkanlığı'nda bir araya geldi.

YSK Başkanı Mutta, Başkanvekili İsmail Kalender ile üyeler Ali Çopur, Celal Albay, Nedret Engin, Nurullah Bodur, İhsan Kamil Akçadırcı, Talip Bakır, Hamdi Şenler, Mehmet Arı ve Yunus Emre Sılay ile siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla, Kurulun Mutta başkanlığındaki ilk toplantısı gerçekleştirildi.

YSK'nin önceki Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyesinin görev süresi ocak ayında dolmuş, Yargıtay ile Danıştaydan üçer kişi YSK üyeliğine seçilmişti.

Yeni üyelerin 6 Mayıs'ta yemin ederek görevlerine başlamasının ardından aynı gün yapılan seçimde Kurul üyelerinin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, YSK Başkanlığına seçilmişti.