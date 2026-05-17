YTB Başkanı Turus, Londra ziyaretinde Kıbrıs Türkleri ile buluştu

17.05.2026 19:02
YTB Başkanı Turus, Londra'da Kıbrıs Türk dernekleriyle bir araya gelerek kültürel kimlik ve destek konularını görüştü.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdulhadi Turus, İngiltere'de temaslarda bulundu.

YTB Başkanı Turus, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Londra ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

Turus paylaşımında, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mesut Özil, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Mahmut Mustafa Özdil ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Londra Temsilcisi Büyükelçi Aysan Mullahasan Atılgan ve İngiltere Türk Kıbrıs Dernekleri Konseyi (CTCA) Başkanı Kenan Nafi ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmelerde, İngiltere'de 300 bini aşan nüfuslarıyla güçlü bir toplumsal varlık inşa eden Kıbrıs Türkü soydaşların, kültürel kimliklerinin korunması, genç nesillerin aidiyet bağlarının güçlendirilmesi ve sivil toplum alanındaki çalışmalar üzerine istişarelerde bulunduklarını aktaran Turus, Kıbrıs Türk halkının haklı davasını uluslararası alanda daha güçlü şekilde anlatmaya yönelik yürütülen faaliyetler ile gençlerin ana dil ve kültürel aidiyet bağlarının korunmasına yönelik çalışmaları ele aldıklarını kaydetti.

Turus, "İngiltere'deki soydaşlarımızın birlik ve beraberliği için büyük bir özveriyle çalışan Kıbrıs Türk derneklerimize ve Sayın Aysan Mullahasan'a teşekkür ediyor, çalışmalarında muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.

TÜRKEN Vakfı ziyareti

YTB Başkanı Turus, bir diğer paylaşımda da Londra'da eğitim yolculuklarında gençlerin "en önemli destek noktalarından biri" olarak nitelendirdiği TÜRKEN Vakfını beraberindekilerle ziyaret ettiklerini belirtti.

İngiltere'de eğitim gören, "akademik başarılarıyla göğüs kabartan ve köklerine sımsıkı bağlı kalarak geleceğe hazırlanan gençler" ile kahvaltı sofrasında bir araya gelerek hedeflerini, projelerini ve ana vatanlarıyla kurdukları güçlü bağları konuştuklarını vurgulayan Turus, paylaşımında şunları kaydetti:

"Yurt dışındaki her bir öğrencimiz, medeniyetimizin dünyaya açılan penceresi, milletimizin yarınlara uzanan en kıymetli emanetidir. YTB olarak gençlerimizin her daim yanlarında olmaya ve onlarla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Nazik ev sahiplikleri ve gençlerimize sundukları kıymetli destekler dolayısıyla TÜRKEN ailesine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:26:31.
