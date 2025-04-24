YTÜ, Depremzedelere Barınma ve Destek Sağladı

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsündeki etkinlik alanında kurulan 150'den fazla çadırda, spor salonunda ve kampüs içindeki camide yaklaşık 7 bin kişiye barınma imkanı sağlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite, depremin hemen ardından dayanışma seferberliği başlattı.

Üniversite yönetimi, Davutpaşa Kampüsünü vatandaşlar için güvenli bir alan haline getirerek, depremden etkilenenlere acil barınma ve temel ihtiyaç desteği sundu.

Yardım faaliyetlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla YTÜ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı, YTÜ İletişim Koordinatörlüğü, güvenlik ve sivil savunma ekipleriyle ilgili müdürlükler alanda tam koordinasyon sağladı.

Üniversitenin 19 farklı öğrenci kulübü, yüzlerce gönüllü öğrencisiyle lojistik destekten yardım dağıtımına, alan düzenlemesinden depremden etkilenen vatandaşlarla iletişime kadar birçok kritik alanda görev aldı.

Özellikle AFAD Kulübü, Dağcılık Kulübü ile Gezi ve Kampçılık Kulübü üyeleri, çadırların kurulumu ve alanın organize edilmesinde öncü rol üstlendi.

Sıcak yemek ve içecek ikramı yapıldı

Davutpaşa Kampüsündeki etkinlik alanında, spor salonunda ve kampüs içindeki camide ilk 24 saate yaklaşık 7 bin vatandaş ağırlandı.

Etkinlik alanına 150'yi aşkın çadır kurulurken, YTÜ Spor Salonu ve kampüsteki Sultan Abdülhamid Yıldız Camisi de barınma imkanı sundu.

YTÜ kulüplerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve belediyelerin desteğiyle kurulan 4 mobil büfe ve ikram çadırlarında depremden etkilenenlere 24 saat sıcak yemek ile içecek ikramında bulunuldu.

Kampüste ayrıca acil sağlık hizmetleri için sağlık çadırı, anne-bebek bakım çadırı ve psikososyal destek çadırları kuruldu.

Türk Kızılayın gönderdiği 200 battaniye, talep eden vatandaşlara ulaştırıldı.???????

Açıklamada görüşlerine yer verilen YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, bu zorlu süreçte, üniversite olarak Davutpaşa Kampüsünde kurdukları seferberlik merkezi ve başta öğrenci kulüpleri olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının gönüllü katkılarıyla vatandaşlara destek olduklarını ifade etti.

Debik, yaşadıkları sürecin kendilerine bir kez daha Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlattığını belirterek, "Bilimin rehberliğinde hazırlıklı olmak, olası can ve mal kayıplarını en aza indirmenin yegane yoludur. Üniversiteler olarak bize düşen görev, bilimsel bilgi üretmek, deprem risklerini azaltmaya yönelik teknoloji ve yöntemler geliştirmek, farkındalık oluşturmak ve toplumu bilinçlendirmektir." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, depremin ardından YTÜ'nün Yıldız ve Davutpaşa kampüslerindeki tüm binalarda detaylı teknik kontroller gerçekleştirilirken, incelemelerde herhangi bir yapısal hasara rastlanmadı.