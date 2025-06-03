Yüksek Faiz Banka Karlarını Şahlandırdı. Bankaların 4 Aylık Karı 16 Milyon Emekliye Ödenecek Bayram İkramiyesini 5'e Katladı - Son Dakika
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Yüksek Faiz Banka Karlarını Şahlandırdı. Bankaların 4 Aylık Karı 16 Milyon Emekliye Ödenecek Bayram İkramiyesini 5'e Katladı

03.06.2025 15:52
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Bankaların nisan sonunda 264,2 milyar TL’ye yükselen 4 aylık karı, yüzde 35 enflasyona rağmen yüzde 56 oranında arttı. TÜİK’in mayıs itibarıyla yüzde 15,09 olarak açıkladığı 5 aylık enflasyona karşılık, bankaların ocak-nisan döneminde 4 ayda elde ettiği kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla enflasyonun yaklaşık 5 katı düzeyinde artış gösterdi.

Haber-Analiz: Zülfikar Doğan

(ANKARA) - Bankaların nisan sonunda 264,2 milyar TL'ye yükselen 4 aylık karı, yüzde 35 enflasyona rağmen yüzde 56 oranında arttı. TÜİK'in mayıs itibarıyla yüzde 15,09 olarak açıkladığı 5 aylık enflasyona karşılık, bankaların ocak-nisan döneminde 4 ayda elde ettiği kar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla enflasyonun yaklaşık 5 katı düzeyinde artış gösterdi.

19 Mart siyasi operasyonlarının yarattığı ağır ekonomik sarsıntıyla faiz indirimlerini durdurarak yeniden faiz artışlarına başlayan ekonomi yönetiminin, politika faizini yüzde 46'ya, gecelik faizi yüzde 49'a yükseltmesiyle mevduat faizleri yüzde 50-52, bireysel ve ticari kredi faizleriyle kredi kartı faizleri ise yüzde 65-70 düzeyine çıktı. Yüksek faize dönüş, bankaların net karlarında büyük sıçramaları beraberinde getirdi. Martta 97,9 milyar TL net kar açıklayan bankaların nisandaki aylık karı ise 48,1 milyar TL oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), "Türk Bankacılık Sektörünün Ana Göstergeleri-Nisan 2025" verilerine göre, ocak-mart döneminde 216,1 milyar TL olan bankaların üç aylık net karı, ocak-nisan dönemi 4 ayda 264 milyar 202 milyon liraya yükseldi. Banka karlarında bir aydaki net artış 48 milyar TL'yi aşarken, oransal kar artışı yüzde 56 oldu.

Bankaların 4 aylık karı, 16 milyon emeklinin bayram ikramiyesinin 5 katı, halen 14 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı ve aylık 22-25 bin TL arasında değişen ortalama emekli aylığına karşılık, bankaların bir ay (32 gün) vadeli 1 milyon TL mevduata ödediği aylık faiz geliri, 33-37 bin TL arasında değişiyor. Bir ay vadeli 2 milyon TL mevduatın aylık net faiz geliri ise 69-77 bin TL arasında.

Mevduat sahipleri uygulanan yüksek faiz politikası sayesinde emekli maaşının 2-3 katına varan aylık faiz geliri elde ederken, yüzde 50-52 faizle topladıkları mevduatları yüzde 65-70'e varan faizlerle kredi olarak kullandıran bankalar, aradaki faiz makası sayesinde karlarını katlıyor. Nitekim BDDK'nın açıkladığı nisan ayı rakamları banka karlarındaki olağanüstü artışı teyit ediyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde 16 milyonu aşan emekli, dul ve yetime ödenmeye başlanan 4 bin TL'lik bayram ikramiyesinin toplam tutarı 57 milyar TL. Buna karşılık bankaların nisanda aylık 48 milyar TL'yi aşan net karları milyonlarca emekliye ödenecek bayram ikramiyesi tutarına yaklaşırken, ocak-nisan döneminde 264 milyar TL'yi aşan kar tutarı ise milyonlarca emekli, dul ve yetime ödenecek bayram ikramiyesinin yaklaşık beş katı.

Erdoğan faizsiz ekonomi özlemi çekerken uyguladığı politikalarla faiz lobilerini ihya ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Mayıs'ta 2. İstanbul İslam Dünyası Ekonomi Zirvesi'nin açılışında; "Faize dayalı ekonomik sistemle kararlılıkla mücadele etmiş bir kardeşinizim. Her ne surette olursa olsun faizi ve faize dayalı bir ekonomik sistemi meşru göremeyeceğimizi sık sık ifade ettim. Şahsen faizsiz ekonomi özlemimi bundan sonra da gür bir seda ile dillendirmeye devam edeceğim" demişti. Ancak söylediklerinin aksine uyguladığı rekor düzeyde yüksek faiz politikalarıyla içeride ve dışarıda sıcak para sahipleri, Londra ve New York bankerleri, yerli ve yabancı faiz lobileri ihya ediliyor.

Kaynak: ANKA

Bayram İkramiyesi, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Faiz Banka Karlarını Şahlandırdı. Bankaların 4 Aylık Karı 16 Milyon Emekliye Ödenecek Bayram İkramiyesini 5'e Katladı - Son Dakika

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