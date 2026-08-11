Yüksek Gerilim Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Yüksek Gerilim Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Lüleburgaz'da elektrik akımına kapılan Fırat Yıldız, asansörle düşerek hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, elektrik akımına kapılarak yüksek düşen kişi hayatını kaybetti.

Yıldız Mahallesi'nde ağabeyinin evini taşımaya yardım eden Fırat Yıldız, kullanılan asansörlü yük nakliye aracının yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.

Yıldız, akımın etkisiyle asansörün üzerindeyken 4. kattan düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yıldız'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yıldız'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Fırat Yıldız, Acil Durum, Lüleburgaz, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Gerilim Faciası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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