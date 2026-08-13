Yüksek Gerilim Hattı Faciası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksek Gerilim Hattı Faciası

Yüksek Gerilim Hattı Faciası
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Recep Doğan, prefabrik ev yaparken yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralandı; 5 gün yoğun bakımda kaldı.

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde prefabrik ev yapımı sırasında yüksek gerilim hattının bulunduğu alanda akıma kapılan Recep Doğan'ın (36) vücudunun 3'te 1'i yandı. 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkarılan Doğan, "Dikkat etsinler, elektriğin şakası yok. Böyle bir şey olacağını tahmin bile edemedik" dedi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde demir-doğramacılık yapan Recep Doğan, yüksek gerilim hattı bulunan bölgede prefabrik ev yapımında çalışırken akıma kapılıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Doğan'ın düştüğünü ve elbiselerinin yandığını gören çırağı yardımına koştu. Ustasının elbiselerindeki alevleri söndüren çırak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, buradan da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edildi. Yanık tedavi ünitesinde 5 gün yoğun bakımda kalan Doğan, daha sonra normal servise alındı. Vücudunun 3'te biri yandığı için hastanede tedavisi devam eden Doğan, olayın nasıl yaşandığını hatırlamadığını söyledi.

'HER İKİ GÖZÜM DE KAN DOLUYDU'

Prefabrik ev yaparken yüksek gerilim hattı direğine ya da kablolara herhangi bir temasının olmadığını anlatan Doğan, "Çalıştığım esnada akıma kapıldım. Tele falan dokunmadım, direkt yüksek gerilimin manyetik alanına girmişim. Olayın nasıl olduğunu pek hatırlamıyorum. Yanımda çırağımla çalışıyordum. 3 metre yükseklikte çalışırken düştüğümü çırağım görmüş. Tutuşan elbiselerimi söndürerek yardım çağrısında bulunmuş. Beni ambulansla olay yerinden aldılar. 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra normal servise çıkarıldım. Vücudumun 3'te biri yanmış. Ayrıca olay sonrasında sol gözüm 4-5 gün kapandı. Tedavi sonrası yavaş yavaş açıldı. Her iki gözüm de kan doluydu. Tedavi gördükçe düzeliyor" dedi.

'ELEKTRİĞİN ŞAKASI YOK'

Yaşadığı olayın ardından elektrik konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Dikkat etsinler, elektriğin şakası yok. Böyle bir şey olacağını tahmin bile edemedik. Akımın bizi tutacağını da bilmiyorduk. Dikkat etsinler, elektrik şakaya gelmiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksek Gerilim Hattı Faciası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
11:00
Üç yıl önce Fenerbahçe’ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geldi
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 14:24:06. #7.13#
SON DAKİKA: Yüksek Gerilim Hattı Faciası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.