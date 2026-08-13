Yüksek Gerilim Hattı Faciası

ERZİNCAN'ın Tercan ilçesinde prefabrik ev yapımı sırasında yüksek gerilim hattının bulunduğu alanda akıma kapılan Recep Doğan'ın (36) vücudunun 3'te 1'i yandı. 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkarılan Doğan, "Dikkat etsinler, elektriğin şakası yok. Böyle bir şey olacağını tahmin bile edemedik" dedi.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde demir-doğramacılık yapan Recep Doğan, yüksek gerilim hattı bulunan bölgede prefabrik ev yapımında çalışırken akıma kapılıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Doğan'ın düştüğünü ve elbiselerinin yandığını gören çırağı yardımına koştu. Ustasının elbiselerindeki alevleri söndüren çırak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Tercan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan, buradan da Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Ünitesine sevk edildi. Yanık tedavi ünitesinde 5 gün yoğun bakımda kalan Doğan, daha sonra normal servise alındı. Vücudunun 3'te biri yandığı için hastanede tedavisi devam eden Doğan, olayın nasıl yaşandığını hatırlamadığını söyledi.

'HER İKİ GÖZÜM DE KAN DOLUYDU'

Prefabrik ev yaparken yüksek gerilim hattı direğine ya da kablolara herhangi bir temasının olmadığını anlatan Doğan, "Çalıştığım esnada akıma kapıldım. Tele falan dokunmadım, direkt yüksek gerilimin manyetik alanına girmişim. Olayın nasıl olduğunu pek hatırlamıyorum. Yanımda çırağımla çalışıyordum. 3 metre yükseklikte çalışırken düştüğümü çırağım görmüş. Tutuşan elbiselerimi söndürerek yardım çağrısında bulunmuş. Beni ambulansla olay yerinden aldılar. 5 gün boyunca yoğun bakım servisinde kaldıktan sonra normal servise çıkarıldım. Vücudumun 3'te biri yanmış. Ayrıca olay sonrasında sol gözüm 4-5 gün kapandı. Tedavi sonrası yavaş yavaş açıldı. Her iki gözüm de kan doluydu. Tedavi gördükçe düzeliyor" dedi.

'ELEKTRİĞİN ŞAKASI YOK'

Yaşadığı olayın ardından elektrik konusunda daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Doğan, "Dikkat etsinler, elektriğin şakası yok. Böyle bir şey olacağını tahmin bile edemedik. Akımın bizi tutacağını da bilmiyorduk. Dikkat etsinler, elektrik şakaya gelmiyor" diye konuştu.