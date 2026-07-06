Yüksek Mahkeme Eski Başkanlarından Hükümete Uyarı - Son Dakika
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Yüksek Mahkeme Eski Başkanlarından Hükümete Uyarı

06.07.2026 22:03
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Eski başkanlar, Netanyahu hükümetine Yüksek Mahkeme kararlarına uyması çağrısı yaptı.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin eski başkanları, ülke tarihinde ilk kez Yüksek Mahkeme'nin bağlayıcı kararına uymayan Binyamin Netanyahu hükümetine "hukukun üstünlüğüne uyması" çağrısı yaptı.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail hükümetinin, özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen İkinci Otorite Konseyi'nin çalışmalarını sürdürmesine hükmeden Yüksek Mahkeme kararını reddetmesinin ardından İsrail Yüksek Mahkemesi'nin eski başkanları ortak bir bildiri yayımladı.

Netanyahu liderliğindeki hükümetin Yüksek Mahkeme'nin bağlayıcı kararını reddetmesinin hukuki anarşi yaratacağı ve tüm gücü yürütmenin elinde toplamasına yol açacağı uyarısında bulunulan bildiride, hükümetin bu tutumu "demokrasinin tabutuna çakılan son çivi" olarak nitelendirildi.

Bildiride, hükümetten mahkemenin kararına uymayı taahhüt edecek duyuruyu derhal yapması çağrısı yapıldı.

Bildiri, İsrail Yüksek Mahkemesi eski başkanları Aharon Barak, Dorit Beinisch, Asher Grunis, Eshter Hayut ve Uzi Fogelman ortak imzası ile yayımlandı.

İsrail hükümeti, dün özel televizyon ve bölgesel radyo yayınlarını denetleyen İkinci Otorite Konseyi'nin çalışmalarını sürdürmesine hükmeden Yüksek Mahkeme kararını reddederek ülke tarihinde ilk kez yüksek yargının bağlayıcı bir kararını uygulamayacağını açıklamıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, hükümetin, televizyon ve radyo yayıncılığını denetleyen kurum için yeni bir yönetim kurulu atama kararlarını dondurmuş ve bu atamalara karşı itirazlar hakkında nihai bir karar verilene kadar mevcut kurulun görevde kalması yönünde karar çıkarmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

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