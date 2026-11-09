Yüksekova\'da gece yağan kar yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı

Yüksekova'da gece yağan kar yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yüksekova'da dün etkili olan yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı ve ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaşırken ekipler ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda çalışma başlattı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Yüksekova'da dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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