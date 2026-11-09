Yüksekova\'da gece yağan kar yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi, gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Yüksekova'da dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının ardından ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için yollarda çalışma başlattı.