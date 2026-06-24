Yüksekova'da Öğrencilerden Hikaye Kitabı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yüksekova'da Öğrencilerden Hikaye Kitabı

24.06.2026 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'daki öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle hayallerini hikaye kitaplarında buluşturdu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki köy okulunda eğitim gören öğrenciler, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle kaleme aldıkları hikayeleri kitaplaştırarak örnek bir başarıya imza attı.

Kamışlı Köyü İlk ve Ortaokulunda görev yapan Türkçe öğretmeni Gamze Erdem, öğrencilerin yaratıcı yazma becerilerini geliştirmek ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla proje başlattı.

Şubatta başlatılan projede yer alan 36 öğrenci, okudukları kitaplarda ilham aldıkları konuları kendi hayal dünyalarıyla birleştirerek hikayeleştirdi.

Öğrencilerin kaleme aldığı hikayeleri bir araya getiren Erdem, öğrencilerin okuyuculuktan yazarlığa uzanan yolculuğunu yansıtan eserlerini "Hayal Yıldızları" adıyla kitaplaştırdı.

İlk etapta 75 adet basılan kitap, okulda düzenlenen yıl sonu etkinliğinde tanıtıldı. Kitabı inceleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Çetin, öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi.

Türkçe Öğretmeni Erdem, AA muhabirine, projeye Türkçe derslerinde gerçekleştirilen yaratıcı yazma çalışmalarıyla başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin süreç boyunca birbirinden güzel hikayeler ortaya çıkardığını belirten Erdem, şunları kaydetti:

"Bu eserleri kalıcı hale getirmek için projemizi hayata geçirdik. Bu süreçte öğrencilerimiz önce hayaller kurdu. Daha sonra yaşadıkları coğrafyayla bu hayalleri birleştirerek güzel hikayeler ortaya çıkardı. Biz de öğrencilerimizin hikayelerine belli noktalarda rehberlik yaparak bu çalışmayı ortaya çıkardık. 'Hayal Yıldızları' adlı kitapta 36 öğrencinin eseri yer alıyor. Bu kitap, öğrencilerimizin hayal dünyalarını yansıtmasının yanı sıra yaşadıkları coğrafyadan da izler taşıyor. Yazdıkları eserlerin kalıcı hale geldiği bu kitapla öğrencilerimizin daha motivasyonlu bir şekilde yazarlık hayatına devam etmelerini istiyoruz."

Öğrencilerden Mavi Aktan ise projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu projeyi ileride de devam ettirmek istiyorum. Duygularımı yazıya döktüğüm için kendimi mutlu hissettim." dedi.

Kitabın yazarlarından Zeynep Düzen de "Duygularımızı anlattığımız hikayelerimizi kitaba dönüştürdük. Çok güzel hikayeler yazdık. Öğretmenlerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yüksekova, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Öğrencilerden Hikaye Kitabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Isparta’da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Taraftarlar şaşkın Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sürprizi Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi

13:27
TFF’den devşirme forvet iddialarına yanıt
TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt
13:22
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:58
New York Times’tan Milli Takım’a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
12:58
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
12:48
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 13:40:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Öğrencilerden Hikaye Kitabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.