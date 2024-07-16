Yüksekova'da Sarıkız örümceği görüldü

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- Güçlü zehiri ile bilinen Sarıkız örümceği Yüksekova'da görüldü

HAKKARİ - Güçlü zehre sahip, 1 metre yükseğe kadar zıplayabilen ve et yiyen örümcek' olarak ta bilinen etobur "sarıkız örümceği" Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görüldü.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan "sarıkız örümceği" ilçenin Dize Mahallesi'nde Nevzat Yılmaz tarafından görüldü. Örümceği gören Yılmaz, çocukları için endişe duyduğunu belirterek yetkililerden mahalleye ilaçlama yapmalarını talep etti. Evinin bahçesinde gezdiği esnada gördüğü böceği kavanoza koyan Yılmaz cep telefonu kamerasıyla örümceği kaydetti.