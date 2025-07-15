Yüksekova'da Sulama Projesi Başladı - Son Dakika
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Yüksekova'da Sulama Projesi Başladı

15.07.2025 11:54
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Hakkari Yüksekova'da sulama projesi ile 75 bin dekar tarım arazisi suya kavuşacak.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hayata geçirilen sulama projesiyle ilk etapta 14 bin, proje tamamlandığında ise 75 bin dekar tarım arazisinin suyla buluşturulması planlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, ilçedeki çiftçilerin sulama ihtiyacının karşılanması ve tarım arazilerinin verimliliğinin artırılması amacıyla başlatılan "Dilimli Barajı Sulaması 1. Kısım Yapım İşi" projesi devam ediyor.

Yer tesliminin yapılmasıyla Dilimli Barajı yakınında çalışmalara başlayan yüklenici firma ekipleri, iş makineleriyle kazdıkları çukurlara CTP (cam elyaf takviyeli) boruları döşüyor.

Yaklaşık 60 kilometre boru hattı döşeme çalışmasının yapılacağı projenin ilk etabının hizmete alınmasıyla suyla buluşturulması hedeflenen 14 bin dekarlık tarım arazisinden yıllık 110 milyon lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, ilk etap sulama işinin projesini aralıkta Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yüklenici firma ekiplerinin çalışmaya başladığını dile getiren Çelik, şunları ifade etti:

"Proje tamamlandığında tarım arazileri suyla buluşacak ve katma değeri yüksek yem bitkilerinden sebzeciliğe ve baklagillere kadar birçok alanda tarımsal üretim katlanacak. Önümüzdeki 5-10 yılda yapılan bu yatırımlarla hem tarım ve hayvancılıkta hem sanayide hem turizm ve hizmet sektöründe Hakkari'nin çehresi oluşan bu huzur ve güven ortamıyla birlikte farklılaşacak. Önemli olan, hepimizin temennisi ve duası olan, çocuklarımızın, gençlerimizin kendilerine yetebilmesi. Onların huzur ve güven içinde bir iş sahibi olarak hayatlarını devam ettirmeleri. İdeallerini hep beraber sahiplenip bu gayreti devam ettireceğiz."

"Bu projeyle su sorunu ortadan kalkıyor"

Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen de 535 milyon lira tutarındaki projenin ilçenin can damarı olacağını söyledi.

İlçe ovasında şimdiye kadar su sorunu nedeniyle ciddi bir tarımsal faaliyet olmadığını belirten Geçirgen, "Bu projeyle su sorunu ortadan kalkıyor. Yüksekova'mızın tamamına su ulaşacak. Burada çiftçilerimiz artık hem birden fazla ürün yetiştirebilecek hem de verim rekoltesini yükseltebilecek. Ovamızı bir üretim merkezi haline dönüştürebileceğimiz projeden bahsediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Çiftçilik, Yüksekova, hakkari, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

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