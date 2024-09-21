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Yüksekova'da yoğun sis: Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gece saatlerinde etkili yoğun sis nedeniyle göz gözü görmezken, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Yüksekova ilçesinde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düşerken, özellikle Cengiz Topel ve İpekyolu caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Sabah ve öğle saatlerinde etkili olan yağışlar, yerini yoğun sise bıraktı.