Yüksekova-Şemdinli kara yoluna düşen çığlar temizleniyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yoluna düşen çığların temizlenmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Kar yağışıyla birlikte Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düşerken, burada birçok araç ise mahsur kaldı. Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri çığı temizlemek ve yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova'da kar yağışı aralıklı devam ederken, yetkililer yaşanan yoğun sisten dolayı sürücüleri daha dikkatli olması için uyardı.