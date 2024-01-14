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Yüksekova-Şemdinli kara yoluna düşen çığlar temizleniyor - Son Dakika
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Yüksekova-Şemdinli kara yoluna düşen çığlar temizleniyor

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yoluna düşen çığların temizlenmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte çığ düşen yol, birçok aracın mahsur kalmasına neden oldu. Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri, çığın temizlenmesi ve yolun açılması için yoğun çaba harcıyor. Kar yağışının aralıklı olarak devam ettiği bölgede sürücülerin dikkatli olması gerektiği yetkililer tarafından uyarıldı.

Yüksekova-Şemdinli kara yoluna düşen çığlar temizleniyor
14.01.2024 - 22:14,
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Yüksekova-Şemdinli kara yoluna düşen çığlar temizleniyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yoluna düşen çığların temizlenmesi ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Dün gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Kar yağışıyla birlikte Yüksekova-Şemdinli kara yoluna çığ düşerken, burada birçok araç ise mahsur kaldı. Yüksekova 117. Şube Şefliği ekipleri çığı temizlemek ve yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova'da kar yağışı aralıklı devam ederken, yetkililer yaşanan yoğun sisten dolayı sürücüleri daha dikkatli olması için uyardı.

Kaynak: İHA
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