Depremde Yıkılan Yüksel Apartmanı Davasında Karar Açıklandı: Sanıklara 2 Yıl 11 Ay ile 4 Yıl 4 Ay Arasında Değişen Hapis Cezaları Verildi
Depremde Yıkılan Yüksel Apartmanı Davasında Karar Açıklandı: Sanıklara 2 Yıl 11 Ay ile 4 Yıl 4 Ay Arasında Değişen Hapis Cezaları Verildi

07.04.2026 17:16  Güncelleme: 19:04
Malatya'daki Yüksel Apartmanı davasında mahkeme, fenni mesul ve statik proje müellifine 4 yıl 4 ay 15 gün, belediye görevlilerine ise 2 yıl 11 ay 16 gün hapis cezası verdi. Dava, 6 Şubat depremlerinde apartmanın yıkılması sonucu bir kişinin ölümüne ilişkin açılmıştı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat depremlerinde bir kişinin hayatını kaybettiği Yüksel Apartmanı davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ve statik proje müellifi Halil İbrahim Şireci'ye 4 yıl 4 ay 15 gün; belediye görevlileri Ahmet Özer, Alper Yiğit ve Mustafa Bingöl'e ise 2 yıl 11 ay 16 gün hapis cezası verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikincisinde, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yüksel Apartmanı'nın yıkılması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez, statik proje müellifi Halil İbrahim Şireci, Mimarlar Odası vize işlemini onaylayan Ahmet Turan Yücel, dönemin Malatya Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl, müdür yardımcısı Yaşar Köksal ve belediye inşaat mühendisi Ahmet Özer hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı. Sanık Ahmet Turan Yücel'in vefat etmesi nedeniyle hakkında açılan dava düşürüldü.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, fenni mesul Ahmet Turan Üzmez ve statik proje müellifi Halil İbrahim Şireci'ye 4 yıl 4 ay 15 gün; belediye görevlileri Ahmet Özer, Alper Yiğit ve Mustafa Bingöl'e 2 yıl 11 ay 16 gün hapis cezası verdi. Heyet, hükmün uygulanmasının sonraya bırakılmasına, belediye görevlisi Yaşar Köksal'ın ise beraatine karar verdi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Mahkeme, Malatya, Güncel, Ceza, Kaza, Son Dakika

Advertisement
